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Житель Приморья получил шесть лет условно за организацию ячейки "Свидетелей Иеговы"

Мужчина также в течение пяти лет не сможет заниматься деятельностью в общественных организациях

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Надеждинский районный суд в Приморском крае приговорил 54-летнего жителя региона к условному сроку за организацию работы запрещенного в России религиозного объединения "Свидетели Иеговы", сообщается во вторник на сайте Следственного комитета РФ.

"Собранные следственными органами СК РФ по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 54-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности")", - говорится в сообщении.

Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы условно. Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью в общественных организациях на пять лет.

По версии следствия, подсудимый организовал деятельность местной ячейки "Свидетелей Иеговы" в поселке Раздольное Надеждинского района края. Он созывал массовые собрания, организовывал вступления, распространял литературу экстремистского содержания, осуществлял проповедническую деятельность. На собраниях участники исполняли песни из специального учения и просматривали видеоролики. Там же обсуждались меры конспирации и вовлечение в деятельность организации новых членов.

Теги
РоссияПриморский край
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