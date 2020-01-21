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Причиной взрыва газа в доме в Белгороде стали нарушения при монтаже оборудования

В результате происшествия никто не пострадал

КУРСК, 21 января. /ТАСС/. Взрыв бытового газа в трехэтажном жилом доме в Белгороде, предварительно, произошел по причине нарушения правил при монтаже газового оборудования, сообщил на своей официальной странице в соцсети "Вконтакте" во вторник глава администрации города Юрий Галдун.

Взрыв бытового газа произошел в квартире трехэтажного жилого дома в Белгороде во вторник ночью. Пострадавших нет, но в результате происшествия есть разрушения внутри жилья. Из здания было эвакуировано 30 человек, в настоящее время все жильцы вернулись в свои квартиры.

"Предположительная причина - нарушение правил монтажа газового оборудования. В квартире проводился ремонт и переустановка газовой колонки. По счастливой случайности никто не пострадал", - написал Галдун.

Кроме того, глава администрации Белгорода напомнил, что работы по установке газового оборудования необходимо выполнять только при помощи специальных организаций, которые имеют соответствующие лицензии.

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РоссияБелгородская область
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