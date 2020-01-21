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Пожар в поселке в Томской области

Центральный аппарат СК проконтролирует ход дела о гибели 11 человек в пожаре под Томском

Глава ведомства Александр Бастрыкин дал указание назначить комплекс экспертиз для установления причин ЧП

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате расследование дела по факту гибели 10 граждан Узбекистана и одной россиянки в результате пожара в деревянном доме в поселке Причулымский Томской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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"Председатель Следственного комитета России поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела о пожаре в поселке Причулымском Асиновского района Томской области, в результате которого погибли 11 человек", - сообщила Петренко.

Следователи и криминалисты продолжают работать на месте пожара. Бастрыкин поручил следователям регионального следственного управления тщательно исследовать место происшествия. Также он дал указание назначить комплекс необходимых экспертиз для установления причин пожара.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияТомская областьПожар в поселке в Томской области
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