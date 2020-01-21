Центральный аппарат СК проконтролирует ход дела о гибели 11 человек в пожаре под Томском

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате расследование дела по факту гибели 10 граждан Узбекистана и одной россиянки в результате пожара в деревянном доме в поселке Причулымский Томской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Пожар в поселке в Томской области. Главное

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"Председатель Следственного комитета России поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела о пожаре в поселке Причулымском Асиновского района Томской области, в результате которого погибли 11 человек", - сообщила Петренко.

Следователи и криминалисты продолжают работать на месте пожара. Бастрыкин поручил следователям регионального следственного управления тщательно исследовать место происшествия. Также он дал указание назначить комплекс необходимых экспертиз для установления причин пожара.