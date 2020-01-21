Прокуратура находила нарушения на объекте под Томском, где при пожаре погибли 11 человек

ТОМСК, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры в ходе проверок на объекте компании "Грин Вуд", где в ночь на вторник при пожаре погибли 10 граждан Узбекистана и гражданка РФ, выявляли нарушения и выдавали предписания по их устранению, сообщил ТАСС глава Асиновского района Томской области Николай Данильчук.

"По линии прокуратуры проводились плановые проверки, выдавались предписания (об устранении нарушений)", - сказал собеседник агентства, не уточнив, какие именно нарушения были обнаружены.