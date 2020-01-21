Прокуратура находила нарушения на объекте под Томском, где при пожаре погибли 11 человек

ТОМСК, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры в ходе проверок на объекте компании "Грин Вуд", где в ночь на вторник при пожаре погибли 10 граждан Узбекистана и гражданка РФ, выявляли нарушения и выдавали предписания по их устранению, сообщил ТАСС глава Асиновского района Томской области Николай Данильчук.
"По линии прокуратуры проводились плановые проверки, выдавались предписания (об устранении нарушений)", - сказал собеседник агентства, не уточнив, какие именно нарушения были обнаружены.
Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации Томской области, последняя проверка деятельности ООО "Грин Вуд" состоялась в 2017 году. В дальнейшем проверка деревянного строения не проводилась, поскольку здание не было предназначено для проживания людей.
Компания по производству пиломатериалов "Грин Вуд" зарегистрирована в Асиновском районе Томской области с 2011 года. Единственным учредителем предприятия с 2018 года является Ма Цаньгуй, гендиректор с 2019 года - Сунь Аньи. По данным Единого государственного портала проверок, единственная проверка предприятия проходила летом 2019 года. Компанию внепланово проверял Россельхознадзор, нарушений выявлено не было.
В компании ТАСС подтвердили факт происшествия, отказавшись от дальнейших комментариев.