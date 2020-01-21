{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два детских сада в Москве проверяют из-за сообщений с угрозами взрывов

Также сообщения о минировании поступили в семь районных судов столицы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проверяют два детских сада в Москве из-за анонимных сообщений с угрозами взрыва. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили во вторник в два детских сада Москвы. На место для проверки информации и обследования территории выехали сотрудники оперативных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по данным источника, из-за "минирования" была эвакуирована одна школа. В настоящий момент она проверена, взрывоопасные предметы не обнаружены.

Ранее сообщалось, что семь районных судов Москвы эвакуированы во вторник после анонимных сообщений о минировании. Среди них и Мещанский районный суд, где проходило заседание по уголовному делу "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова.

Волна "минирований" в российских городах началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах и больницах. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Трое мошенников задержаны за попытку "продать" должность мэра в Дагестане
За содействие в назначении на пост мэра одного из городов республики мошенники попросили 10 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС