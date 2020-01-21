Два детских сада в Москве проверяют из-за сообщений с угрозами взрывов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проверяют два детских сада в Москве из-за анонимных сообщений с угрозами взрыва. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили во вторник в два детских сада Москвы. На место для проверки информации и обследования территории выехали сотрудники оперативных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по данным источника, из-за "минирования" была эвакуирована одна школа. В настоящий момент она проверена, взрывоопасные предметы не обнаружены.

Ранее сообщалось, что семь районных судов Москвы эвакуированы во вторник после анонимных сообщений о минировании. Среди них и Мещанский районный суд, где проходило заседание по уголовному делу "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова.

Волна "минирований" в российских городах началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах и больницах. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.