Источник: в Красноярском крае задержали главу регионального отделения ПФР

КРАСНОЯРСК, 21 января. /ТАСС/. Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю Денис Майборода задержан. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Да, он задержан. Работает Следственный комитет", - сообщил собеседник агентства, не уточнив причины задержания. По словам другого источника, Майборода был задержан по подозрению в мошенничестве при покупке зданий для фонда.

Официальными комментариями Следственного комитета ТАСС пока не располагает.

В 2018 году Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения 75 млн рублей при покупке двух административных зданий. Начальная цена контракта составила более 130 млн рублей, однако экспертиза установила, что реальная стоимость этих объектов примерно в 2,5 раза меньше. В рамках этого уголовного дела был задержан заместитель управляющего отделения ПФР Алексей Трофимов.