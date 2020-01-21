Трое мошенников задержаны за попытку "продать" должность мэра в Дагестане

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Трое мужчин задержаны по подозрению в попытке "продать" за 10 млн рублей должность мэра одного из городов Дагестана. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу с заявлением обратился житель Дагестана. Он сообщил, что его знакомый с двумя доверенными лицами предложили оказать ему содействие в назначение на пост мэра одного из городов в Дагестане. Посредники представились высокопоставленными сотрудниками одной из силовых структур и за свои услуги попросили 10 млн рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими была получена информация о времени и месте передачи денег. <...> Подозреваемые задержаны в момент передачи муляжа денежных средств. Изъяты травматический пистолет типа ПМ с патронами, аэрозольное устройство в виде пистолета с двумя патронами, а также поддельное удостоверение судьи Арбитражного третейского суда Ставропольского края на имя одного из фигурантов", - рассказала представитель МВД.

В отношении предполагаемых участников группы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ("Покушение на преступление") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). Судом в отношении двух задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашний арест, еще один находится под подпиской о невыезде.