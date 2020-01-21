В СК сообщили, что тела погибших при пожаре в томском поселке не подлежат опознанию

ТОМСК, 21 января. /ТАСС/. Тела погибших при пожаре в поселке Причулымский Томской области не подлежат опознанию, следователи СК установят их личности при помощи генотипической экспертизы, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Обнаружены обугленные останки, которые опознанию не подлежат. Личности погибших будут устанавливаться посредством генотипических экспертиз, то есть будут брать у родственников образцы крови и сравнивать с образцами из останков тел", - сообщила собеседница агентства.

21 января в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский произошел пожар. На момент прибытия первого подразделения МЧС дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 208 кв. метров. В результате пожара произошло обрушение кровли. По последним данным, погибли 11 человек, из них 10 - граждане Узбекистана. Двоим удалось покинуть горящий дом самостоятельно, им оказали помощь амбулаторно.

Всего в сгоревшем доме на территории частной пилорамы проживали 14 работников лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд". По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Как сообщил источник в экстренных службах, неисправность электрооборудования рассматривается в качестве предварительной причины пожара.