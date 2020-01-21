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Бухгалтер из Сочи похитила более 54 млн рублей, заключая фиктивные договоры

Женщина находится под арестом

СОЧИ, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России по Краснодарскому краю задержали главного бухгалтера одной из автономных некоммерческих организаций города Сочи, подозреваемую в мошенничестве. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

"По версии следствия, подозреваемая, являясь главным бухгалтером автономной некоммерческой организации, путем заключения фиктивных договоров с несколькими фирмами похитила более 54 млн рублей, выделенных на реализацию программ здорового питания в образовательных учреждениях города-курорта. В ходе предварительного следствия злоумышленница скрылась от правоохранительных органов, в связи с чем она была объявлена в розыск. Подозреваемую задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в Москве. В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в отношении 49-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Ей может грозить лишение свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции проводят следственные мероприятия.

Теги
РоссияКраснодарский край
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