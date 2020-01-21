Более 750 человек эвакуировали из ГУМа в Москве из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Специалисты проверяют здание торгового комплекса ГУМ в Москве после анонимного сообщения с угрозой взрыва. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимное сообщение о минировании поступило в торговый комплекс ГУМ, на место прибыли сотрудники оперативных служб и кинологи, информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что из здания эвакуировали более 750 человек. "В настоящее время из здания торгового комплекса ГУМ эвакуировано более 750 человек. На месте работают полицейские и кинологи", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник из-за сообщений об угрозе взрыва специалисты приступили к проверке двух детских садов и Курского вокзала в столице. Кроме того, из-за информации о заложенных взрывных устройствах были эвакуированы семь районных судов, проверяют аэропорты Шереметьево, Домодедово и четыре ТЦ в Подмосковье.

Волна "минирований" в российских городах началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах и больницах. Ни одна угроза не подтвердилась.

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