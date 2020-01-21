{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Более 750 человек эвакуировали из ГУМа в Москве из-за угрозы взрыва

Здание проверяют кинологи и сотрудники оперативных служб
Здание ГУМ Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Здание ГУМ
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Специалисты проверяют здание торгового комплекса ГУМ в Москве после анонимного сообщения с угрозой взрыва. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимное сообщение о минировании поступило в торговый комплекс ГУМ, на место прибыли сотрудники оперативных служб и кинологи, информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что из здания эвакуировали более 750 человек. "В настоящее время из здания торгового комплекса ГУМ эвакуировано более 750 человек. На месте работают полицейские и кинологи", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник из-за сообщений об угрозе взрыва специалисты приступили к проверке двух детских садов и Курского вокзала в столице. Кроме того, из-за информации о заложенных взрывных устройствах были эвакуированы семь районных судов, проверяют аэропорты Шереметьево, Домодедово и четыре ТЦ в Подмосковье.

Волна "минирований" в российских городах началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах и больницах. Ни одна угроза не подтвердилась.

В новость были внесены изменения (14:06 время мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пожар в поселке в Томской области
СК изъял документы у компании, 11 работников которой погибли при пожаре в томском поселке
В ведомстве также сообщили, что устанавливают местонахождение директора ООО "Гринвуд"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС