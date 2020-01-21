СК изъял документы у компании, 11 работников которой погибли при пожаре в томском поселке

"В ООО "Гринвуд" и в УФМС по г. Асино произведены обыски, в ходе которых изъята представляющая для следствия интерес документация. Устанавливается местонахождение директора ООО "Гринвуд", выполняются иные следственные действия", - говорится в сообщении.

ТОМСК, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета РФ изъяли документы компании "Гринвуд", на объекте которой в поселке Причулымский в Асиновском районе Томской области погибли 11 человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе следственного управления, документы нужны, чтобы определить, кто мог находиться на объекте в момент ЧП. В дальнейшем при помощи документации будут найдены родственники, с помощью которых будет проведена генотипическая экспертиза и установлена личность погибших.

Всего в сгоревшем доме на территории частной пилорамы проживали 14 работников лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд". По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Как сообщил источник в экстренных службах, неисправность электрооборудования рассматривается в качестве предварительной причины пожара.

Компания по производству пиломатериалов "Гринвуд" зарегистрирована в Асиновском районе Томской области с 2011 года. Единственным учредителем предприятия с 2018 года является Ма Цаньгуй, гендиректор с 2019 года - Сунь Аньи. По данным Единого государственного портала проверок, единственная проверка предприятия проходила летом 2019-го. Компанию внепланово проверял Россельхознадзор, нарушений выявлено не было.