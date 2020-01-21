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Житель Пермского края заставлял пасынка стоять коленями на макаронах

Кроме того, мужчина избивал ребенка и запрещал ему ходить в туалет

ПЕРМЬ, 21 января. /ТАСС/. Житель города Красновишерска (Пермский край) наказывал пасынка, ставя его коленями на макароны в качестве наказания. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК России по региону.

По данным ведомства, истязания продолжались в течение трех с половиной лет - с марта 2016-го по сентябрь 2019 года. 30-летний мужчина не только пытал мальчика, ставя его в угол на макароны, но еще и избивал его, а также запрещал ходить в туалет. 

"В ходе предварительного следствия по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что производство по уголовному делу уже завершилось.

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РоссияПермский край
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