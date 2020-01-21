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Дело историка Олега Соколова
Обновлено 

Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена

В ближайшее время защита будет ознакомлена с результатами, сообщил адвокат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, завершена. Как сообщил ТАСС во вторник его адвокат Александр Почуев, защита в ближайшее время ознакомится с ее результатами, но уже сейчас уверена, что специалисты признали Соколова вменяемым.

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"Экспертиза завершена. В ближайшее время защита будет ознакомлена с результатами. Не сомневаемся в том, что Олег Валерьевич признан вменяемым", - сказал адвокат.

При этом Почуев отметил, что в ответах на другие вопросы, которые ставили перед специалистами защита и следствие (касающиеся состояния аффекта и психотравмирующей ситуации), "могут быть нюансы", представляющие интерес для обеих сторон. Однако, подчеркнул адвокат, подробности экспертизы относятся к следственной тайне, которую защита уважает.

"До конца января мы, думаю, изучим все результаты", - добавил защитник.

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РоссияДело историка Олега Соколова
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