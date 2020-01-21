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Бывший гендиректор Владимиро-Суздальского музея получил условный срок за растрату

По данным следствия, стоимость работ по изготовлению веб-сайта и логотипа музея была заведомо завышена, а большей частью выделенных на их разработку средств Игорь Конышев и его подельники распорядились по своему усмотрению

ВЛАДИМИР, 21 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владимира признал бывшего генерального директора государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игоря Конышева, а также его заместителя Александра Трушинского и директора IT-компании "Айкитти" Сергея Картинцева виновными в растрате бюджетных средств на сумму более 2,6 млн рублей. Об этом во вторник ТАСС сообщила старший помощник прокурора Владимирской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Виктория Туркова.

"Все трое признаны виновными. Игорь Конышев получил пять лет условно с испытательным сроком четыре года с лишением права занимать должности на государственных предприятиях сроком на три года. Трушинский и Картинцев получили четыре и три с половиной года условно соответственно. Это по изготовлению сайта и логотипа музея", - сказала она.

Дело рассматривалось в особом порядке, прокуратура просила приговорить фигурантов дела к реальным срокам, в частности, назначить Конышеву наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа 755 тыс. рублей.

В отношении Конышева, Трушинского и Картинцева было возбуждено два уголовных дела. Первое касается разработки веб-сайта учреждения по завышенной стоимости. Как установил Следственный комитет, исполнитель работ не выполнил техническое задание, предусмотренное контрактом. Второе - изготовления логотипа музея. По данным регионального управления ФСБ, между музеем и Агентством музейных инноваций был заключен договор о разработке логотипа, при этом стоимость работ была заведомо завышена и составила 390 тыс. рублей. Непосредственно на разработку логотипа ушло 70 тыс. рублей, оставшимися 320 тыс. рублей Конышев, Трушинский и Картинцев распорядились по своему усмотрению.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев, основан в 1958 году. Музей объединяет 65 памятников архитектуры в трех городах - Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, двух селах - Боголюбове, Кидекше и поселке Муромцево. Музей занимает ведущее место в списке музеев Золотого кольца России, по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений.

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