Около 20 человек эвакуировали из здания в Москве из-за задымления

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Задымление возникло в здании на юго-западе Москвы, в целях безопасности оттуда эвакуированы около 20 человек. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"На юго-западе Москвы в здании, расположенном по адресу: Ленинский проспект, дом 45, [произошло] задымление. В целях безопасности на улицу выведены около 20 человек", - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент, по данным источника, на место следуют пожарные.

По данным открытых источников, по указанному адресу находится жилой дом, на первом этаже которого расположены отделения ряда банков.

В свою очередь в пресс-службе столичного ГУ МЧС России уточнили, что в здании по этому адресу было короткое замыкание. "К нам поступила заявка о задымлении по данному адресу. Пожарные, прибыв на место, установили, что произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. В настоящее время обстановка на месте спокойная", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (16:05 время мск) — добавлен комментарий ГУ МЧС.