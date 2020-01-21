Моряки загоревшегося возле Магадана траулера "Энигма Астралис" не пострадали

ТАСС, 21 января. Моряки рыболовецкого траулера "Энигма Астралис", на котором произошел пожар в Охотском море неподалеку от Магадана, не пострадали, сообщили ТАСС во вторник в морском спасательном подцентре города Петропавловск-Камчатский.

47 членов экипажа траулера эвакуировали на ближайшую плавбазу, где они прошли медицинский осмотр.

"Все [члены экипажа] находятся на плавбазе, с экипажем все хорошо, никто из них не пострадал, все здоровы", - сообщили в спасательном подцентре.

По данным спасателей, пожар на траулере продолжается. "Пожар [на траулере] продолжается, есть горение. К нему подошло спасательное судно "Сибирский". Разведку специалисты будут проводить утром, так как ночью опасно туда посылать людей", - уточнили в спасательном подцентре.

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку.