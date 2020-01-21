В Петербурге арестовали женщину, систематически избивавшую шестилетнюю падчерицу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Петербурга заключил под стражу на два месяца Татьяну Бердникову, которая вместе со своим мужем обвиняется в истязании шестилетней падчерицы, сообщает объединенная пресс-служба судов города во вторник.

Главное следственное управления СК РФ по Петербургу ранее сообщило о возбуждении уголовных дел в отношении семейной пары - мужчины 1996 года рождения и женщины 1984 года рождения - по подозрению в истязании девочки и мальчика, отцом которых является глава этой семьи.

"Фрунзенский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Татьяны Бердниковой. Она обвиняется в истязании, то есть причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

Срок меры пресечения - до 16 марта 2020 года. Женщина просила суд о домашнем аресте либо о запрете общения с детьми. По данным следствия, отец и мачеха девочки 2014 года рождения систематически избивали ее руками, ногами и бейсбольной битой. Медицинскую помощь ребенку не оказывали, что привело к образованию опасной для жизни девочки инфицированной раны.

Установлено также, что отец семейства избивал и своего сына 2015 года рождения. В минувшие выходные его также арестовали. Дети сейчас находятся в специализированном учреждении.