В Петербурге 60-летнего водителя задержали после погони

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Шестидесятилетний водитель в Санкт-Петербурге пытался скрыться от экипажей ГИБДД, многократно нарушив правила дорожного движения и устроив ДТП. Как сообщили журналистам в управлении МВД по городу и области, водителя удалось задержать, после чего на него было составлено 20 протоколов.

"В отношении водителя составлено 20 протоколов об административных правонарушениях, в числе которых управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества в движении пешеходам, выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке", - говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, инцидент произошел во вторник утром на улице Веденеева. Сотрудники ДПС заметили машину Chevrolet Aveo, которая нарушила правила дорожного движения, потребовали от водителя остановиться. Вместо этого мужчина попытался скрыться.

Сотрудники ГИБДД начали преследовать машину, однако мужчина многократно нарушил правила, в итоге он врезался в автомобиль Hyundai, после чего уехал с места аварии. После этого автомобиль удалось остановить на Гражданском проспекте и задержать водителя.

Мужчину доставили в полицию. В настоящее время в ведомстве решается вопрос о привлечении нарушителя к ответственности за неповиновение сотруднику полиции после остановки машины.