Информация о "минированиях" в Московском регионе оказалась ложной

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Специалисты проверили все объекты в Москве и Подмосковье, куда ранее во вторник поступили сообщения об угрозе взрыва, и не обнаружили взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах во вторник.

"Проверка завершена. Обследованы на предмет выявления взрывоопасных предметов здания семи районных судов, двух детских садов, Курского вокзала, торгового комплекса ГУМ в Москве, а также четырех ТЦ в Подмосковье, ничего не выявлено. Информация о "минировании" была ложной", - сказала собеседник агентства.

Кроме того, по данным источника, не подтвердились анонимные сообщения об угрозе взрыва аэропортов Шереметьево и Домодедово.

Волна "минирований" в российских городах началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах и больницах. Ни одна угроза не подтвердилась.