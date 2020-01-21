Суд в Петербурге арестовал предполагаемого вербовщика террористов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Красногвардейский районный суд Петербурга заключил под стражу Исфандиера Акрамова, которого обвиняют в вербовке в террористическую организацию граждан Таджикистана. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Красногвардейский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исфандиера Акрамова", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

Срок меры пресечения - до 19 марта 2020 года. Свою вину Акрамов полностью признал.

Главное следственное управление СК РФ по Петербургу накануне сообщило, что возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1, ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"), мужчина задержан. По данным следствия, злоумышленник, находясь в Петербурге, одобрял и поощрял деятельность незаконного вооруженного формирования международной террористической организации "Исламское государство", которая признана террористической, а ее деятельность запрещена на территории РФ.

С целью вербовки, добавляли в СК, не позднее ноября 2015 года задержанный умышленно через уговоры, убеждения и другие формы психологического воздействия склонил двух граждан Таджикистана 1990 года рождения к поездке в Сирию для участия в боевых действиях на стороне данной террористической организации.