{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд изменил на условное наказание осужденному фигуранту "лондонского списка" Каковкину

Ранее его приговорили к трем годам лишения свободы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 января. /ТАСС/. Ростовский областной суд изменил на условный срок наказание бизнесмену Андрею Каковкину, включенному в "лондонский список" уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Каковкин стал первым фигурантом "лондонского списка" Титова, который вернулся из-за рубежа в Россию в феврале 2018-го. 23 октября 2019 года приговором Кировского районного суда Ростова-на-Дону он был осужден за мошенничество и приговорен к трем годам лишения свободы. Во вторник Ростовский областной суд рассматривал апелляционную жалобу на данное решение суда.

"Приговор Кировского районного суда в отношении Каковкина изменить, наказание считать условным с испытательным сроком два года", - сказал судья.

Кировский суд установил, что Каковкин, являясь директором ООО "Торговый дом "ГРИФ", с группой лиц по предварительному сговору в августе 2015 года похитил денежные средства, принадлежащие ООО "МКТ", в общей сумме 10 млн рублей. Защита бизнесмена обжаловала решение суда. Титов попросил Генпрокуратуру пересмотреть позицию гособвинения при рассмотрении в апелляционной инстанции дела Каковкина.

"Лондонский список" - условное название списка бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, при этом в России в отношении них возбуждены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в РФ при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. Как сообщали ранее в пресс-службе Титова, Генеральная прокуратура предложила разработать поправки в уголовно-процессуальный кодекс, которые дадут гарантии бизнесменам из так называемого лондонского списка о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ.

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
Реклама на ТАСС
Уголовное дело возбудили после обнаружения убитыми двух краснокнижных рысей в Подмосковье
Нарушителю может грозить до 5 лет лишения свободы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС