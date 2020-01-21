Суд изменил на условное наказание осужденному фигуранту "лондонского списка" Каковкину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 января. /ТАСС/. Ростовский областной суд изменил на условный срок наказание бизнесмену Андрею Каковкину, включенному в "лондонский список" уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Каковкин стал первым фигурантом "лондонского списка" Титова, который вернулся из-за рубежа в Россию в феврале 2018-го. 23 октября 2019 года приговором Кировского районного суда Ростова-на-Дону он был осужден за мошенничество и приговорен к трем годам лишения свободы. Во вторник Ростовский областной суд рассматривал апелляционную жалобу на данное решение суда.

"Приговор Кировского районного суда в отношении Каковкина изменить, наказание считать условным с испытательным сроком два года", - сказал судья.

Кировский суд установил, что Каковкин, являясь директором ООО "Торговый дом "ГРИФ", с группой лиц по предварительному сговору в августе 2015 года похитил денежные средства, принадлежащие ООО "МКТ", в общей сумме 10 млн рублей. Защита бизнесмена обжаловала решение суда. Титов попросил Генпрокуратуру пересмотреть позицию гособвинения при рассмотрении в апелляционной инстанции дела Каковкина.

"Лондонский список" - условное название списка бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, при этом в России в отношении них возбуждены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в РФ при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. Как сообщали ранее в пресс-службе Титова, Генеральная прокуратура предложила разработать поправки в уголовно-процессуальный кодекс, которые дадут гарантии бизнесменам из так называемого лондонского списка о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ.