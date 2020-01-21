Трое жителей Пермского края получили от 8 до 10 лет колонии за похищение предпринимателя

ПЕРМЬ, 21 января. /ТАСС/. Трое жителей Пермского края получили от восьми до десяти лет лишения свободы за похищение предпринимателя. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, в апреле 2019 года в Свердловском районе краевого центра на улице неустановленные лица напали на предпринимателя, надели ему на голову мешок, применив насилие, поместили в салон автомобиля и, угрожая по дороге ножом, увезли в Кунгурский район. Там похитители связали и поместили мужчину в заранее приготовленное подсобное помещение. В дальнейшем от подозреваемых товарищу потерпевшего по бизнесу было направлено СМС-сообщение с требованием о выплате за его освобождение 12 млн рублей. Получив сообщение, друг бизнесмена сообщил о преступлении в правоохранительные органы. Кроме того, после похищения, один из сообщников украл у потерпевшего имущество на сумму свыше 100 тысяч рублей, в том числе с использованием банковских платежных систем.

"Трое жителей Перми признаны виновными в похищении предпринимателя. Приговором суда виновному 1966 года рождения назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом 210 тыс. рублей, каждый из его соучастников приговорен к 8 годам лишения свободы со штрафом 200 тыс. рублей", - сказано в сообщении.