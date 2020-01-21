Источник: Александр Емельяненко арестован в Анапе за хулиганство

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Анапский городской суд во вторник арестовал на семь суток российского бойца ММА Александра Емельяненко по статье о хулиганстве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что Емельяненко проведет бой против соотечественника Магомеда Исмаилова 3 апреля на турнире Absolute Championship Akhmat в Москве. На протяжении нескольких дней он проводил тренировки в Анапе.

"Он находится в Анапе, судом наложен на него административный арест сроком на семь суток по статье о хулиганстве", - сказал собеседник агентства. Официальным комментарием ГУ МВД России по Краснодарскому краю ТАСС пока не располагает.

Другой источник в экстренных службах региона добавил ТАСС, что Емельяненко был привлечен к ответственности за нарушение общественного порядка во время пребывания на базе отдыха "Спорт" в поселке Супсех под Анапой. "Мы не комментируем данный инцидент", - сообщила ТАСС сотрудник базы отдыха.

В активе 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА.