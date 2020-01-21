Суд рассмотрит дело в отношении боевика по делу о нападении на военных в Чечне в 2000 году

ГРОЗНЫЙ, 21 января. /ТАСС/. Шалинский суд Чечни рассмотрит дело в отношении очередного участника нападения на десантников 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, совершенного в 2000 году. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Чеченской Республики, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, злоумышленник в составе банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба в 2000 году в районе населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики совершил вооруженное нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии. В результате боестолкновения погибли 84 военнослужащих, 4 получили ранения различной степени тяжести.

"В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Шатойский районный суд Чеченской республики. Ряд участников нападения уже осуждены судом за совершение указанного преступления, в отношении остальных членов банды, в том числе объявленных в розыск, расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск произошло 29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. В ходе боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта 2000 года, бойцы 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. Тогда погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

За проявленное мужество 22-м десантникам было присвоено звание Героя России, 21 из них получил его посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.