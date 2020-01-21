В Amnesty International проигнорировали жалобу защиты россиянина Винника

АФИНЫ, 22 января. /ТАСС/. Защита россиянина Винника, находящегося с июля 2017 года в тюремном заключении в Греции, подавала жалобу в греческое отделение международной правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия"), однако она была проигнорирована. Об этом сообщила во вторник на состоявшейся здесь пресс-конференции греческий адвокат россиянина Зои Константопулу.

По ее словам, представители защиты звонили руководителю греческого отделения Amnesty International Гавриилу Сакелларидису, но ответа не последовало.

"Я очень много раз звонила господину Сакелларидису, направляла ему напоминания. Я считаю, что должна была вмешаться Amnesty International, но греческое отделение не сделало ничего. Я предпринимала и личные попытки, но все как в пустоту", - сказала Константопулу.