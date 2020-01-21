В Союзе греческих пользователей интернета хотят, чтобы Винник поработал на благо Греции

АФИНЫ, 22 января. /ТАСС/. Союз греческих пользователей интернета хотел бы, чтобы россиянин Александр Винник, находящийся с июля 2017 года в тюремном заключении в Греции, был освобожден, остался в этой стране и поработал бы на ее благо. Об этом сообщил во вторник на состоявшейся здесь пресс-конференции председатель этого союза Никос Василакос.

Он подчеркнул, что россиянин обвиняется в создании биржи для использования биткоинов, которые являются законной валютой. "Эта криптовалюта стала платежным средством в 2009 году, когда реальные валюты переживали большой кризис, - сказал Василакос. - Все искали безопасное убежище. Биткоин дает такую возможность, его делает безопасным блокчейн". "Биткоин является законным платежным средством в США, Новой Зеландии и Евросоюзе, за него не арестовывают, это цифровая валюта. Ее обменом и занимался Винник на платформе, за которую отвечал. Нельзя за это держать в тюрьме или экстрадировать в другую страну. Мы бы сказали, что Винник - подходящий ресурс для нашей страны. Оставьте его здесь и используйте его", - отметил председатель Союза греческих пользователей интернета.

По его словам, никто не знает, кто стоит за операциями на онлайн-платформе, и Винник этого не знал, это анонимные операции. В Греции, как указал Василакос, "люди также занимались майнингом биткоинов, правда, на госслужбе, и электричество тратили на это государственное". "Судовые компании и другие организации вошли в этот бизнес. В Афинах имеется 30 банкоматов, которые могут проводить операции в биткоинах, 66 - во всей Греции. Биткоины принимают и магазины в Греции", - сообщил председатель союза. "Большая удача, что Винник оказался в Греции", - отметил Василакос. "Мы хотим, чтобы он остался в стране, так как это благо для нас", - добавил он.

Специалист по информационным технологиям Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. Салоникским апелляционным судом и Верховным судом Греции были приняты решения о его выдаче как Соединенным Штатам, так и Франции. Экстрадиции Винника добивается от греческих властей и Россия, о чем также имеется положительное решение Верховного суда Греции. Сам Винник обвинения, выдвинутые Вашингтоном и Парижем, отверг и выразил согласие на экстрадицию на родину.

19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, затем - в США и Россию. Адвокаты Винника подали на это несколько жалоб в Государственный совет - Верховный административный суд Греции, а также обратились в комиссариат по правам человека ООН, который рассматривает дела, связанные с незаконными удержаниями.