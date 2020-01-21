Буксир "Сибирцев" подошел к загоревшемуся судну "Энигма Астралис" в Охотском море

ТАСС, 22 января. Буксир-спасатель "Сибирцев" в среду ночью подошел к рыболовецкому траулеру "Энигма Астралис" в Охотском море, на борту которого произошло возгорание утром 21 января. Об этом ТАСС сообщили в дежурной службе Морского спасательного подцентра Петропавловска-Камчатского.

Находившийся на промысле рыболовецкий траулер загорелся в Охотском море в 130 км от Магадана. Пожар был ликвидирован, 47 членов экипажа эвакуировали на ближайшую плавбазу, они не пострадали. По данным Росморречфлота на вечер вторника, на судне вновь появилось открытое горение, топливо на борту представляет потенциальную угрозу.

"К нам поступила оперативная информация, что спасатель "Сибирцев" уже находится около загоревшегося траулера. С рассветом на потерпевшем бедствие судне должны начаться [разведочные] работы. Также по имеющейся у нас информации, на траулере все еще сохраняется задымление", - сказал собеседник агентства.

Предполагается, что "Энигма" будет отбуксирована в ближайший морской порт в Магадане. Судно может двигаться со скоростью примерно 15 миль в час, дорога займет около 5,5 часа. Окончательное решение о месте буксировки примет судовладелец.

Как ранее сообщили ТАСС в Колымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Охотском море у берегов Магаданской области наблюдается очень сложная ледовая обстановка. Ледовый слой распространился примерно на 200 км от берега. Однако сейчас он не сплошной, а дрейфующий, поэтому хоть и представляет опасность для небольших судов, но дает возможность перемещаться. Спасательные суда ледового класса к этому приспособлены.

Судовладельцем траулера является Дальневосточная промысловая компания (ДПК), которая добывает скумбрию, сельдь и сардину. Объем улова, декларируемого ДПК на своем сайте, - около 25-30 тыс. тонн рыбы ежегодно. По данным СПАРК, компания зарегистрирована в Москве и имеет подразделения в Приморском крае. На протяжении последних лет компания терпит убытки, в 2018 году чистый убыток составил 965 млн рублей.