Экипаж загоревшегося в Охотском море траулера намерены доставить на сушу за три дня

ВЛАДИВОСТОК, 22 января. /ТАСС/. Вывезти 47 спасенных членов экипажа загоревшегося в Охотском море траулера "Энигма Астралис" с плавбазы "Всеволод Сибирцев" (принадлежит компании "Доброфлот") планируется в течение трех дней. Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Доброфлота" Александр Ефремов.

Находившийся на промысле рыболовецкий траулер загорелся в Охотском море в 130 км от Магадана. Пожар был ликвидирован, членов экипажа эвакуировали на ближайшую плавбазу, они не пострадали. По данным Росморречфлота на вечер вторника, на судне вновь появилось открытое горение, топливо на борту представляет потенциальную угрозу.

"С судовладельцем [траулера] у нас установлен контакт, сейчас будем постепенно вывозить экипаж. Первых 12 человек заберет во Владивосток наш рефрижиратор "Гармония". Вопрос по вывозу остальных пока решается, но, думаю, в течение трех дней всех отправим", - сказал Ефремов.

Он добавил, что экипаж прошел медосмотр в судовом госпитале плавбазы, травм или других проблем со здоровьем не обнаружено. По словам Ефремова, капитан, старпом и старший механик перешли на борт подошедшего к месту аварии буксира-спасателя "Сибирцев", и будут участвовать в спасательных работах.

Предполагается, что "Энигма Астралис" будет отбуксирована в ближайший морской порт в Магадане. Судно может двигаться со скоростью примерно 15 миль в час, дорога займет около 5,5 часа. Окончательное решение о месте буксировки примет судовладелец.

Судовладельцем траулера является Дальневосточная промысловая компания (ДПК), которая добывает скумбрию, сельдь и сардину. Объем улова, декларируемого ДПК на своем сайте, - около 25-30 тыс. тонн рыбы ежегодно. По данным СПАРК, компания зарегистрирована в Москве и имеет подразделения в Приморском крае. На протяжении последних лет компания терпит убытки, в 2018 году чистый убыток составил 965 млн рублей.