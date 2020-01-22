Источник: на загоревшемся судне в Охотском море произошел взрыв

ТАСС, 22 января. Взрыв произошел ночью на горящем в Охотском море траулере "Энигма Астралис", на борту которого остается запас топлива. Сейчас сохраняется угроза нового взрыва, сообщил ТАСС в среду источник на месте происшествия.

Находившийся на промысле рыболовецкий траулер загорелся 21 января в Охотском море в 130 км от Магадана. Пожар был ликвидирован, 47 членов экипажа эвакуировали на ближайшую плавбазу, они не пострадали. По данным Росморречфлота на вечер вторника, на судне вновь появилось открытое горение, топливо на борту продолжает представлять угрозу.

"Энигма" продолжает гореть, уже почти вся выгорела, с нее идет густой дым. Ночью был взрыв на борту с сильной вспышкой. Спасатель "Сибирцев" с траулером пока в прямой контакт не входит, опасается нового взрыва", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас пожар продолжается, вероятно, в машинном отделении.

Как сообщил ТАСС ранее гендиректор "Доброфлота" Александр Ефремов, эвакуированный экипаж прошел медосмотр в судовом госпитале плавбазы, травм или других проблем со здоровьем не обнаружено. В течение трех дней их планируется доставить на берег. Капитан траулера, старпом и старший механик перешли на борт подошедшего к месту аварии буксира-спасателя "Сибирцев" и будут участвовать в спасательных работах.

Судовладельцем траулера является Дальневосточная промысловая компания (ДПК), которая добывает скумбрию, сельдь и сардину. Объем улова, декларируемого ДПК на своем сайте, - около 25-30 тыс. тонн рыбы ежегодно. По данным СПАРК, компания зарегистрирована в Москве и имеет подразделения в Приморском крае. На протяжении последних лет терпит убытки, в 2018 году чистый убыток составил 965 млн рублей.