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Спасатели на Сахалине эвакуируют рыбаков, оказавшихся на оторвавшейся льдине

На берег уже перевели 98 рыбаков
Эвакуация рыбаков
© МЧС РФ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 января. /ТАСС/. Спасатели на Сахалине приступили к эвакуации рыбаков, оказавшихся в среду на оторвавшейся льдине в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова. Об этом сообщили ТАСС в Центре кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"Приступили к эвакуации. Перевели на берег 98 рыбаков. Сейчас на льдине остаются еще около 90 человек", - сказал собеседник агентства. Всего на льдине, по уточненным данным, находились чуть менее 200 человек, добавил он.

По информации спасателей, эвакуация проходит успешно. Погодные условия в районе залива не препятствуют ее проведению. Сейчас в Корсаковском районе хорошая солнечная погода, ветра и осадков нет.

Ранее в МЧС сообщили, что в среду днем в заливе Мордвинова произошел отрыв льдины. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись 18 спасателей и 14 единиц техники, в числе которой четыре лодки, три снегохода и судно на воздушной подушке "Хивус". Был также подготовлен к взлету Вертолет Ми-8.

Теги
РоссияСахалинская область
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