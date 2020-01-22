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В Волгограде задержали 10 лжеюристов, обманувших 50 человек на 30 млн рублей

Из них троих заключили под стражу

ТАСС, 22 января. Сотрудники полиции задержали в Волгограде 10 человек по подозрению в мошенничестве. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемые оказались лжеюристами, обманувшими полсотни человек на 30 млн рублей.

"По имеющейся информации, трое жителей Саратовской, Пензенской и Волгоградской областей зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью "Региональный центр юридической помощи" и арендовали офис в Дзержинском районе Волгограда, где был создан колл-центр. Их сообщники размещали объявления в сети интернет, а также звонили гражданам и, представляясь вымышленными именами, предлагали различные юридические услуги. Не имеющие специального образования соучастники заключали с потерпевшими договоры, условия которых не соблюдались. Если обманутые люди требовали вернуть деньги и расторгнуть договор, подозреваемые заставляли их подписывать акты оказанных услуг и рекомендовали обратиться в суд", - сказала она.

По ее словам, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, установлено 50 потерпевших, большинство из которых - пенсионеры и многодетные семьи. "Предварительная сумма ущерба, причиненного гражданам, составляет порядка 30 млн рублей. В ходе обысков, проведенных по местам проживания фигурантов, а также в офисе, изъяты магнитные носители информации, документы и черновые записи, визитные карточки, содержащие вымышленные анкетные данные, банковские карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - отметила Волк.

Она добавила, что задержаны 10 человек, трое из них заключены под стражу, двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще пять человек находятся под подпиской о невыезде.

Теги
РоссияВолгоградская область
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