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Пострадавшего от нападения собак в Якутии мальчика отправили санавиацией в Якутск

Ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии

ЯКУТСК, 22 января. /ТАСС/. Восьмилетнего мальчика, пострадавшего от нападения собак в Якутии, отправили санавиацией из Ленска в Якутск, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения Якутии в среду.

"В 13:10 (07:10 мск) из Ленска санавиация ребенка эвакуировала в Якутск, в республиканскую больницу №1 - Национальный центр медицины", - сообщили в министерстве.

Как уточнили ТАСС, состояние ребенка остается стабильно тяжелым.

20 января в городе Ленске по пути из школы домой на восьмилетнего мальчика набросилась стая из 12-15 собак. Проезжавший мимо водитель разогнал животных и доставил мальчика в больницу. Медицинские работники Ленской центральной районной больницы диагностировали у школьника множественные раны головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Здоровью ребенка был причинен тяжкий вред.

По факту нападения стаи безнадзорных собак на школьника СУ СК России по Якутии возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"). Ход следствия находится на контроле у руководителя следственного управления СК по республике Александра Заболиченко. Помимо того, ход и результаты проверок и уголовного дела взяты на контроль в центральном аппарате СК России по указанию главы ведомства.

Теги
РоссияЯкутия
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