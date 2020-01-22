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В Подмосковье таксист ограбил иностранца и списал с его банковской карты деньги

Подозреваемого задержали

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Полицейские задержали в подмосковных Люберцах водителя такси, который ограбил иностранного клиента, угрожая пистолетом, и списал с его счета деньги. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что злоумышленник, являясь водителем такси, привез 28-летнего гражданина иностранного государства по неверному адресу, в результате чего между ними возник конфликт, в ходе которого таксист достал предмет, визуально схожий с пистолетом, и, угрожая им, похитил мобильный телефон. После этого он высадил потерпевшего из автомобиля и скрылся. В дальнейшем правонарушитель, воспользовавшись установленным в телефоне приложением мобильный банк, перевел со счета пассажира себе на карту 217 тыс. рублей", - сказала она.

По ее словам, подозреваемый установлен и задержан по месту своего проживания. "В ходе осмотра автомобиля и личного досмотра задержанного были обнаружены и изъяты похищенный телефон и пневматический пистолет. По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключила Петрова.

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