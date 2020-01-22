СК возбудил уголовное дело после смерти пациентки районной больницы в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета РФ по Оренбургской области возбудило уголовное дело после смерти пациентки районной больницы. Об этом говорится в среду в сообщении на сайте ведомства.

Местные СМИ ранее распространили информацию со ссылкой на родственников умершей, что больную женщину отказывались госпитализировать, а в районной больнице не оказывали необходимую помощь.

"7 января этого года в одной из городских больниц Оренбурга скончалась 27-летняя женщина, доставленная в этот день из ГБУЗ "Сакмарская районная больница". По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области по результатам мониторинга СМИ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится в сообщении.

Женщину перевезли в Оренбург на реанимобиле, так как лечение в районной больнице признали неэффективным. Состояние пациентки ухудшилось через несколько часов после транспортировки. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина умерла.

"В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц лечебного учреждения о своевременности и качестве мер по оказанию медицинской помощи женщине, будет тщательно изучена медицинская документация, а также правильность, своевременность поставленного диагноза и назначенного лечения", - уточнили в следственном управлении СК.

По факту смерти женщины министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова 9 января провела оперативный штаб с участием специалистов районной больницы Сакмары, областной инфекционной больницы, главных специалистов Оренбургской области (по скорой медицинской помощи, инфекциониста, пульмонолога) и специалистов министерства. "Информация, распространяемая в социальных сетях и СМИ об отказе бригадой скорой помощи в госпитализации пациентки на втором вызове, является недостоверной, так как в карте вызова имеется письменно оформленный отказ пациентки от госпитализации", - сообщается на сайте ведомства.