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В школе-интернате в Якутии произошло массовое отравление

Заболели 22 человека, в их числе 19 детей

ЯКУТСК, 22 января. /ТАСС/. В Чурапчинской республиканской спортивной средней школе - интернате олимпийского резерва имени Д. П. Коркина в Якутии произошло массовое отравление. Заболели 22 человека, сообщается в среду на сайте управления Роспотребнадзора по Якутии.

Информация о пищевой токсикоинфекции среди учащихся и сотрудников школы-интерната поступила в территориальный отдел ведомства в 21:00 (15:00 мск) 21 января. Специалисты начали проверку.

"На 12:00 (06:00 мск) 22 января из 22 заболевших, в том числе 19 детей и троих взрослых, на стационарном лечении находятся 20 человек. Состояние заболевших средней степени тяжести, на фоне проведенной терапии отмечается положительная динамика", - говорится в сообщении.

В управлении сообщили, что у заболевших произведен забор биологического материала для бактериологического исследования и для анализа методом ПЦР. В пищеблоке организации отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья, биоматериал у персонала.

"За всеми учащимися и сотрудниками установлено медицинское наблюдение. Эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжается", - добавили в ведомстве.

Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа - интернат олимпийского резерва основана в 1957 году. Школа воспитала олимпийских чемпионов, призеров, чемпионов мира, Европы, Советского Союза и России. Носит имя заслуженного тренера Якутской АССР, РСФСР и СССР, основателя якутской школы вольной борьбы Дмитрия Коркина.

Теги
РоссияЯкутия
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