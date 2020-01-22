В Москве росгвардейцы задержали девушек, пытавшихся украсть дорогую одежду из ТЦ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали двух девушек, пытавшихся похитить дорогие вещи из торгового центра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Москве.

По данным главка, в дежурную часть межрайонного отдела вневедомственной охраны по Северо-Западному административному округу столицы поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом объекте торгового центра на Тушинской улице.

"Оперативно прибывшие росгвардейцы выяснили, что две женщины вынесли из магазина дорогостоящую одежду, не оплатив ее стоимость. Благодаря профессиональным действиям сотрудников Росгвардии по полученным приметам подозреваемые были задержаны. Ими оказались жительницы столицы в возрасте 18 и 19 лет", - сказал собеседник агентства.

"Как выяснилось, одна из подозреваемых находилась в федеральном розыске по подозрению в совершении грабежа", - добавил он. Для дальнейшего разбирательства подозреваемые переданы сотрудникам полиции.