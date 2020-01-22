Суды Петербурга снова эвакуируют из-за угрозы взрыва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Сообщения с угрозами взрывов поступили в среду утром в районные суды Санкт-Петербурга. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский, Петродворцовый, Петроградский, Дзержинский, Сестрорецкий районные суды эвакуируются", - сказали в пресс-службе.

Волна "минирований" началась в Москве, Санкт-Петербурге и других городах РФ в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась.