В Петербурге задержали мужчину, сообщившего о "минировании" аэропорта Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Полиция Петербурга задержала мужчину, сделавшего ложное сообщение об угрозе взрыва в аэропорту Пулково. Об этом журналистам в среду сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В полицию Московского района Санкт-Петербурга с телефона, зарегистрированного на гражданина 1986 года рождения, позвонил мужчина и сообщил о "минировании" аэропорта Пулково. При осмотре здания взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, эвакуация не проводилась", - сказано в сообщении ГУ МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили, что абонент находится у дома №89 по Пулковскому шоссе. В квартире дома по этому адресу они задержали находящегося в состоянии алкогольного опьянения безработного мужчину.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.