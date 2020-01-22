Станции метро, МЦД и МЦК, Белорусский вокзал проверяют в Москве из-за "минирования"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Специалисты оперативных служб проверяют ряд станций Московского метрополитена, Белорусский вокзал, одну станцию Московского центрального диаметра (МЦД) в Красногорске из-за анонимных сообщений с угрозами взрыва. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Поступили анонимные звонки о минировании станции МЦД "Аникеевка" в городском округе Красногорска, а также Белорусского вокзала в Москве. Кроме того, есть информация о заложенных взрывных устройствах на ряде станций столичного метро. На месте работают специалисты оперативных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства. Также, по данным источника, есть информация об угрозе взрыва на станции МЦК, она также проверяется специалистами.

Ранее сообщалось, что десять районных судов Москвы, а также храм Христа Спасителя проверяют после информации о "минировании".

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, торговые центры, магазины, вузы. Ни в одном из случаев угроза не подтвердилась.