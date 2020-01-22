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Росморречфлот опроверг информацию о взрыве на борту горящего в Охотском море траулера

Федеральное агентство по морскому и речному транспорту также сообщило, что на борту судна наблюдается открытое горение. Есть угроза, что пламя доберется до машинного отделения
Описание
© МЧС России/ТАСС, архив

ТАСС, 22 января. Федеральное агентство по морскому и речному транспорту (Росморречфлот) опровергло информацию о взрыве на борту горящего в Охотском море траулера "Энигма Астралис". Об этом ТАСС сообщил в среду представитель агентства.

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Находившийся на промысле рыболовецкий траулер загорелся 21 января в Охотском море в 130 км от Магадана. 47 членов экипажа эвакуировали на ближайшую плавбазу, они не пострадали. Поступала информация о ликвидации возгорания, однако позднее открытое горение возобновилось. Источник ТАСС на месте происшествия ранее сообщил о взрыве, который якобы произошел на борту ночью.

"Само судно пока стоит неподвижно, так как во время промысла был опущен трал, и он держит его как якорь. Открытое горение на борту присутствует, по внешним признакам до машинного отделения оно не дошло, но угроза такая есть. Взрыва не было", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС ранее гендиректор компании "Доброфлот" (на плавбазу которого были эвакуированы рыбаки с траулера) Александр Ефремов, эвакуированный экипаж прошел медосмотр в судовом госпитале плавбазы, травм или других проблем со здоровьем не обнаружено. В течение трех дней их планируется доставить на берег. Капитан траулера, старпом и старший механик перешли на борт подошедшего к месту аварии буксира-спасателя "Сибирский" и будут участвовать в спасательных работах.

Судовладельцем траулера является Дальневосточная промысловая компания (ДПК), которая добывает скумбрию, сельдь и сардину. 

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РоссияМагаданская область
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