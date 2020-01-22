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Суд по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова в Дагестане перенесли на 30 января

Защита обвиняемых направила ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с тем, что мужчины ознакомились лишь с половиной из 33 томов дела
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© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 января. /ТАСС/. Южный окружной военный суд перенес назначенное на среду заседание по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в 2017 году на 30 января для ознакомления обвиняемых с материалами дела. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Обвиняемых задержали на концерте Киркорова в Махачкале в октябре 2017 года после обнаружения взрывного устройства. Уголовное дело возбуждено в отношении Габибулы Халдузова, Самира Ибрагимова, Хидирнеби Казуева и Шамиля Магомедова по статьям УК РФ о террористическом акте, незаконном изготовлении и обороте оружия. Фигуранты арестованы. Сам артист потерпевшим признан не был и не допрашивался по делу о подготовке взрыва во время концерта.

"Отложить судебное заседание до 10:30 мск 30 января 2020 года", - сказал судья.

С ходатайством об отложении рассмотрения выступила защита обвиняемых, подчеркнув, что мужчины ознакомились лишь с половиной из 33 томов дела. Кроме того, подсудимые были осведомлены о судебном заседании непосредственно в день заседания, что противоречит нормам уголовно-процессуального законодательства.

В суде один из обвиняемых ходатайствовал о предоставлении ему переводчика с лезгинского на русский язык для разъяснения юридических терминов, однако суд отказал, сославшись на то, что на предыдущих стадиях уголовного процесса подобных обращений не поступало, а заявления были написаны на грамотном русском языке.

Теги
РоссияКиркоров, Филипп БедросовичДагестан
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