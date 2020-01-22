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Сотрудника уголовного розыска Майкопа задержали по подозрению в мошенничестве

По данным республиканского управления ФСБ, он незаконно завладел деньгами горожанина, которого проверяли на причастность к преступлению

МАЙКОП, 22 января. /ТАСС/. Оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Майкопу задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе УФСБ по республике.

"УФСБ России по Адыгее совместно с региональным СУ СК по республике пресечена противоправная деятельность оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по Майкопу. Следственным отделом по Майкопу СУ СК в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), - сказали в пресс-службе.

Сотрудник мошенническим путем завладел деньгами мужчины, которого проверяли на причастность к преступлению, уточнили в пресс-службе. "Это уже второе дело, возбужденное в отношении сотрудника отдела уголовного розыска ОМВД России по Майкопу. В декабре по подозрению в получении взятки был задержан начальник отделения отдела угрозыска Майкопа. Он причастен к получению 60 тыс. руб. взятки от жителя Майкопа за непривлечение его к уголовной ответственности за незаконное хранение малокалиберного пистолета и боеприпасов к нему", - отметили в пресс-службе ведомства, пояснив, что в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ, до 7 февраля он помещен под стражу.

Теги
РоссияАдыгея
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