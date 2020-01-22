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В Подмосковье задержали мошенников, нанесших ущерб страховым компаниям на 20 млн рублей

Всего в преступную группу входило более 30 человек

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Королеве четверых мужчин, которые подозреваются в мошенничестве в сфере страхования. Как сообщила в среду ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, выявлено более 70 эпизодов их противоправной деятельности в отношении шести организаций, в результате которой нанесен ущерб на сумму свыше 20 млн рублей.

"Злоумышленники на протяжении нескольких лет незаконно получали страховые выплаты за якобы происходившие несчастные случаи, предоставляя в уполномоченные компании поддельные медицинские документы, в частности рентгеновские снимки", - сказала она.

Как отметила Волк, в группу входило более 30 человек, среди которых были работники медучреждений, юристы, а также люди, на которых оформлялись договоры. "В настоящее время выявлено свыше 70 эпизодов противоправной деятельности в отношении шести организаций. По предварительным данным, общая сумма ущерба превышает 20 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержаны четверо предполагаемых соучастников. В ходе обысков по местам их проживания обнаружены и изъяты договоры страхования, претензии, иски на иных лиц, а также печати организаций и медицинских учреждений", - добавила представитель МВД.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования"). В настоящее время фигуранты дела арестованы.

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Россия
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