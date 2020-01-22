На востоке Москвы мужчина угрожает выбросить ребенка из окна

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Следователи проводят проверку в связи с информацией о том, что мужчина угрожает выбросить ребенка из окна дома на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

"На сайте одного из федеральных каналов сообщается, что мужчина, находясь в квартире жилого дома на Восточной улице, угрожает выбросить ребенка из окна. К месту происшествия незамедлительно выехали следователи столичного ГСУ СК России, - сообщила Иванова. - Установлено, что по указанному адресу работают представители органов опеки, которые намерены проверить условия жизни несовершеннолетнего, однако взрослые, находящиеся с ребенком в квартире, дверь не открывают".

Сейчас сотрудники спасательных службы пытаются попасть в квартиру. По факту инцидента начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.