Срок следствия по делу экс-министра Абызова продлили до 25 июля

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Срок следствия по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве, продлен до 25 июля. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста экс-чиновнику.

"Срок следствия по делу обвиняемого продлен до 25 июля", - сказал следователь. Предыдущий срок следствия истек в декабре 2019 года.

Фигуранты, личности которых пока не установлены, могут присутствовать в деле Абызова, заявил следователь по делу. "Находясь на свободе, Абызов может скрыться, уничтожить еще не установленные следствием улики или вступить в контакт с иными фигурантами дела, которые также пока не установлены следствием", - сказал следователь, обосновывая свою просьбу о продлении срока содержания экс-чиновника под стражей.

По словам следователя, у экс-министра есть шенгенскя и американская визы, а также недвижимость в Италии, а потому, находясь на свободе, может скрыться от сотрудников СК.

Абызов в свою очередь заявил, что в СИЗО у него начался острый невроз. "Я не знаю, хроническое ли это заболевание. Мне плохо, за время пребывания в СИЗО у меня начался острый невроз", - сказал он приглушенным голосом в ответ на вопрос судьи Артура Карпова о наличии хронических заболеваний. По словам экс-министра, на основании данных медчасти, расстройство сопровождается нарушением опорно-двигательной системы.

В Басманный районный суд поступили ходатайства СК о продлении в отношении Абызова и шести других обвиняемых срока содержания под стражей до 26 марта, а всего до 12 месяцев. В случае дальнейшего продления меры пресечения ходатайство должно направляться в вышестоящую инстанцию - Мосгорсуд. Согласно ч. 2 и 3 ст. 109 УПК РФ, в отдельных случаях предельный срок содержания под стражей для лиц, обвиняемых в особо тяжких преступлениях, может продлеваться до 18 месяцев.

Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. Ему вменяется создание преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), отмывание денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст. 289 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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