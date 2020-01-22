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Источник: в Москве спасли ребенка, которому угрожали расправой в квартире

Его передали медикам для осмотра

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Мальчик, которому угрожали причинить вред в квартире на востоке Москвы, спасен и передан медикам. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время ребенок спасен и передан медикам для осмотра", - сказал собеседник агентства.

Ранее в полицию поступило сообщение, что в одном из домов на Восточной улице женщина укрылась в квартире и угрожает причинить вред малолетнему ребенку. На место незамедлительно прибыли полицейские, а также представители экстренных и социальных служб города для проведения всех необходимых мер.

В свою очередь старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщала, что следователи проводят проверку в связи с информацией о том, что мужчина угрожает выбросить ребенка из окна дома на востоке Москвы. Она отметила, что "взрослые, находящиеся с ребенком в квартире, дверь не открывают".

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