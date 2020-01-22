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СК начал проверку после гибели пожарного при тушении возгорания в Подмосковье

Пожар произошел на складе в деревне Петровское

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту гибели пожарного при тушении возгорания на территории спортивной базы ООО "Княжьи дали" в подмосковном Серпухове. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По данному факту в следственном отделе незамедлительно организована проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты", - сказала она.

В среду около 09:30 мск на складе на территории базы в деревне Петровское городского округа Серпухов, где хранились в том числе не менее шести газовых и кислородных баллонов, загорелась электропроводка. В ходе тушения пожара в складском помещении произошел хлопок газового баллона. В результате один пожарный погиб, трое госпитализированы. В 10:00 мск пожар был локализован, а в 11:39 мск полностью потушен. Его площадь составила 200 кв. м. Пожар тушили 39 человек и 13 единиц техники.

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