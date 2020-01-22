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Сообщения о "минировании" станций метро, МЦД и МЦК и судов в Москве оказались ложными

Также анонимные сообщения с угрозами взрывов поступали на Белорусский вокзал и в храм Христа Спасителя

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрыва на станциях Московского метрополитена, в храме Христа Спасителя, на Белорусском вокзале, станциях Московского центрального диаметра (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК) оказались ложными. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена, специалисты не нашли на объектах взрывоопасных предметов", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, ложной оказалась информация о "минировании" районных судов столицы. "10 судов после проверки вернулись к работе", - сказали в Мосгорсуде.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни в одном из случаев угроза не подтвердилась.

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