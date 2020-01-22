{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Прорыв трубы в отеле в Перми

По делу о прорыве трубы в отеле в Перми задержали пожарного инспектора

Его обвиняют в том, что он не добился закрытия гостиницы, несмотря на то, что в феврале 2019 года выявил в помещении несоответствия путей эвакуации требованиям пожарной безопасности

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Следователи задержали по уголовному делу о прорыве трубы с горячей водой в мини-отеле Перми пожарного инспектора. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах

На эту тему

"В рамках расследования уголовного дела задержан пожарный инспектор, ему вменяется халатность, заключающаяся в том, что он не добился закрытия хостела после выявления нарушений требований пожарной безопасности", - сказал собеседник агентства.

Источник в надзорных органах региона сообщил ТАСС, что пожарный инспектор в феврале 2019 года проводил плановую проверку соблюдения требований пожарной безопасности в мини-отеле. В ходе проверки были выявлены нарушения, связанные с изменениями назначения подвального помещения для оказания услуг по проживанию граждан. Кроме того, выявили несоответствия путей эвакуации требованиям пожарной безопасности.

В результате собственника помещений привлекли к административной ответственности. "В целом противопожарное состояние объекта было удовлетворительным, и с точки зрения пожарной безопасности угрозы для людей не было. По действующим нормам пожарный инспектор может только через суд добиться приостановки деятельности объекта и только в случае, если грубые нарушения пожарной безопасности не устранены на момент второй внеплановой проверки", - пояснил собеседник агентства.

Ночью 20 января в мини-отеле "Карамель" в Индустриальном районе Перми в подвале жилой пятиэтажки из-за прорыва трубопровода с горячей водой было затоплено помещение. В результате погибли пять человек, среди них ребенок, еще шестеро пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прорыв трубы произошел на расстоянии более 100 м от гостиницы, которая располагалась в подвале пятиэтажного дома. Как ранее сообщила заместитель прокурора Индустриального района Перми Ирина Махнева, работа отеля не подлежала обязательному лицензированию. На момент ЧП эвакуационный выход в помещении был закрыт.

Теги
РоссияПермский крайПрорыв трубы в отеле в Перми
Реклама на ТАСС
Расследование убийства главы центра "Э" по Ингушетии
Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемых по делу об убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии
Судебные заседания прошли в закрытом режиме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС