По делу о прорыве трубы в отеле в Перми задержали пожарного инспектора

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Следователи задержали по уголовному делу о прорыве трубы с горячей водой в мини-отеле Перми пожарного инспектора. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах

"В рамках расследования уголовного дела задержан пожарный инспектор, ему вменяется халатность, заключающаяся в том, что он не добился закрытия хостела после выявления нарушений требований пожарной безопасности", - сказал собеседник агентства.

Источник в надзорных органах региона сообщил ТАСС, что пожарный инспектор в феврале 2019 года проводил плановую проверку соблюдения требований пожарной безопасности в мини-отеле. В ходе проверки были выявлены нарушения, связанные с изменениями назначения подвального помещения для оказания услуг по проживанию граждан. Кроме того, выявили несоответствия путей эвакуации требованиям пожарной безопасности.

В результате собственника помещений привлекли к административной ответственности. "В целом противопожарное состояние объекта было удовлетворительным, и с точки зрения пожарной безопасности угрозы для людей не было. По действующим нормам пожарный инспектор может только через суд добиться приостановки деятельности объекта и только в случае, если грубые нарушения пожарной безопасности не устранены на момент второй внеплановой проверки", - пояснил собеседник агентства.

Ночью 20 января в мини-отеле "Карамель" в Индустриальном районе Перми в подвале жилой пятиэтажки из-за прорыва трубопровода с горячей водой было затоплено помещение. В результате погибли пять человек, среди них ребенок, еще шестеро пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прорыв трубы произошел на расстоянии более 100 м от гостиницы, которая располагалась в подвале пятиэтажного дома. Как ранее сообщила заместитель прокурора Индустриального района Перми Ирина Махнева, работа отеля не подлежала обязательному лицензированию. На момент ЧП эвакуационный выход в помещении был закрыт.