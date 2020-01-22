СК возбудил дело по факту угрозы расправой над мальчиком на востоке Москвы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту угроз выбросить из окна мальчика на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

"По результатам доследственной проверки, организованной по сообщению средств массовой информации, возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы") и ст. 119 УК РФ (угроза убийством)", - сообщила Иванова.

В среду сотрудники органов опеки и попечительства прибыли в квартиру на Восточной улице для исполнения решения суда. Однако бабушка трехлетнего ребенка длительное время отказывалась открывать дверь и угрожала выбросить его из окна. Сотрудники спасательной службы вскрыли квартиру, сейчас там находятся следователи и работники профилактических органов, ребенку ничего не угрожает. Следователи допрашивают соседей и очевидцев инцидента.

Как уточнила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, мать мальчика была лишена родительских прав решением суда более полугода назад, она состоит на учете у нарколога. Семья состоит на учете как неблагополучная многие годы. Опека над ребенком у бабушки не оформлена.

"Сейчас ребенок находится в больнице, в дальнейшем будет решаться вопрос, будет ли он устроен в учреждение соцзащиты или же оформлен под опеку кому-то из родственников", - добавила омбудсмен.

В новость были внесены изменения (17:41 мск) — добавлен комментарий детского омбудсмена Москвы после 3-го абзаца.